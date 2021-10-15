Украинский боксер Артем Далакян проведет чемпионский бой в Киеве: дата поединка

Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян проведет в Киеве обязательную защиту титула. Его соперником будет Луис Консепсьон из Панамы.

WBA обязала Далакяна провести титульную защиту против Консепсьона. И дала возможность представителям боксеров провести торги для определения даты и места боя. 28 сентября Union Boxing Promotion, которая и представляет Далакяна, выиграла торги.

К теме Промоутер подтвердил дату и место боя Ломаченко – Комми

Украинская сторона предложила три даты для боя – 13, 20 и 27 ноября. И указала только один город – Киев (соперники предлагали 12 ноября и 18 декабря, и чтобы бой состоялся в Панама Сити). Стороны имели 20 дней для согласования деталей.

Датой боя выбрали 20 ноября. Место боя – ACCO International в Киеве.

Для Далакяна это будет уже пятая защита титула WBA, который он завоевал в 2018 году. В общем он провел на профессиональном ринге 20 боев, во всех одержав победы. 14 раз он побеждал нокаутом.

Что касается Луиса Консепсьона, то он бывший чемпион мира в двух весовых категориях. За 47 боев он одержал 39 побед и еще 8 раз проиграл. Представитель Панамы является первым номером в рейтинге WBA и является обязательным претендентом на пояс чемпиона, которым владеет Далакян.