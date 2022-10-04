"Это моральный идиотизм": как украинский спорт отреагировал на скандальный твит Илона Маска

Вечером 3 октября Илон Маск опубликовал скандальный твит о российско-украинской войне. Влиятельный бизнесмен посоветовал "формулу мира".

Основатель компаний Tesla и Spacex предложил фолловеры в твиттере опроса, в котором изложил свою позицию по решению вопроса принадлежности аннексированного Россией Крыма, пишет 24 канал.

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Как отреагировал украинский спорт на твит Илона Маска

"Формула мира", которую предлагал Маск, состояла из нескольких компонентов:

"Провести выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия должна уйти, если на это будет воля народа".

"Крым формально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".

"Водоснабжение в Крыму обеспечено".

"Украина остается нейтральной".

Миллиардер убежден, что война закончится, но вопрос состоит в том, сколько людей до этого погибнет. Также он считает маловероятным вариант ядерной войны.

Украинские спортсмены прокомментировали скандальный твит Илона Маска.

Двухкратный чемпион НБА Станислав Медведенко прокомментировал твиты Илона Маска.

Пожалуйста, скажите Илону, что пора провести референдум по возвращению Калифорнии в Мексику. Это поможет уменьшить поток мигрантов,

– написал Медведенко.

Александр Долгополов объяснил миллиардеру, почему Украина не пойдет на капитуляционные предложения.

"Со всем уважением, Илон, решать Украине, и я вполне уверен, что ни одно из этих условий не приемлемо для примерно 90+% украинцев после всего, что было сделано. Это тотальная война, которая закончится только на поле боя", – написал экс-тенсист.

Реакция скелетониста Владислава Гераскевича : "Не ведитесь на скам Илона Маска. Что-то подсказывает, что он сейчас хочет скупить акции Tesla по дешевке. Он подобные штуки с криптой постоянно делает".

"Повторение кремлевской пропаганды"

Также 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров ответил Илону Маску на его размышления о российско-украинской войне.

"Это моральный идиотизм, повторение кремлевской пропаганды, измена украинского мужества и самопожертвования, и занимает несколько минут на пересмотре Крыма в Википедии над нынешней ужасной реальностью кровавой войны Путина.

Кто вы такой, чтобы поощрять годы путинских военных преступлений украинской кровью и землей? Объявлять, какие преступления нужно исправить? Еще не поздно удалить это и сказать, что вы были под кайфом. Пожалуйста.

Опровержение известных ошибок:

Украина была нейтральной в 2014 году, и Россия напала на нее и оккупировала ее, вторгнувшись снова в этом году. Никогда снова.

Самая большая ядерная угроза происходит от уступок Путину, а не от противостояния ему.

Единственный настоящий мир будет тогда, когда Россия терпит поражение.

Узаконивание смены национальных границ силой – это путь диктаторов, а не свободного мира.

Украинский народ и территория - это не безделушки, которыми можно торговать или продавать третьей стороной, не говоря уже о диктатуре, которая проводит их этническую чистку и убийство", – написал Каспаров.

"Крым – автономная республика в составе Украины (временно аннексирована в 2014 году)", – ответил Маску Руслан Малиновский.

Жена Руслана Малиновского Роксана вообще назвала Илона Маска "изменником".

Мы знаем, как в России проводят референдумы, я уверена, что сейчас мы люди выбрали Украину,

– подчеркнула она.