Медальный дубль украинских легкоатлеток на турнире в Чехии: видео "золотого" прыжка Геращенко

На международном турнире Beskyd Bar, который проходил в чешском Тржинце, украинские легкоатлетки Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко завоевали две медали. Украинки продолжают собирать награды легкоатлетического сезона.

В рамках Мирового легкоатлетического тура категории Silver в чешском Тржинце состоялся турнир Beskyd Bar. Украину на соревнованиях представляли три спортсменки: Ирина Геращенко, Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко.

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Успешное выступление украинок

Победительницей турнира стала украинка Ирина Геращенко, которой подкорилась высота 1,90 метра. Кстати, украинка стала единственной участницей турнира, преодолевшей эту отметку.

Видео победного прыжка Геращенко

Вторая представительница Украины на соревнованиях Юлия Чумаченко с результатом 1,87 метра разделила второе место с действующей вице-чемпионкой Европы Марией Вукович из Черногории.

В шаге от пьедестала остановилась Екатерина Табашник, которой покорилась высота 1,84 метра. В итоге она заняла четвертую строчку.

Результат турнира Beskyd Bar в Чехии

1. Ирина Геращенко (Украина) – 1.90 метра

(Украина) – 1.90 метра 2. Юлия Чумаченко (Украина) – 1.87

(Украина) – 1.87 2. Мария Вукович (Черногория) – 1.87

4. Екатерина Табашник (Украина) – 1.84

(Украина) – 1.84 4. Урте Байкстите (Литва) – 1.84

После победы в турнире Ирина Геращенко поблагодарила болельщиков за поддержку.

Большое спасибо за вашу поддержку. Я немного устала после нескольких соревнований, но 1.90 м – это хорошо для меня, 1.95 м – лучше, но, возможно, в следующий раз,

– сказала спортсменка.

, что украинская прыгунья Ирина Геращенко на Олимпийских играх в Токио заняла четвертое место с результатом 1,98 метра. Личный рекорд Ирины в прыжках в помещении – 2 метра.