Украинским гребцам аплодировали стоя: видео несокрушимой силы духа на финише

В Таиланде проходит чемпионат мира по гребле на лодках "Дракон". На этих соревнованиях украинцы в очередной раз продемонстрировали, что являются нацией козацкого рода.

Украинский экипаж соперничал на дистанции 2000 метров. За 200 метров до финиша произошел форс-мажор, который должен был поставить точку на выступлениях наших спортсменов.

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Невероятный финиш украинской команды

Украинцев затопило от волны соперников во время гонки, но спортсмены не сдались и отказались от помощи, преодолевая последние 200 метров фактически полностью под водой. Наша сборная в итоге финишировала сама, за что получила бешеные аплодисменты поддержки от других команд, пораженных стойкостью украинцев. Сине-желтые заняли итоговое шестое место, но стали бесспорными героями дня.

Смотрите видео героического финиша украинцев

"Бороться до конца! Очень необычно украинцы преодолевали последние с 2000 метров в открытом классе на чемпионате мира по гребле на лодках "Дракон". Но они не сдались, продолжили борьбу и финишировали с 6 результатом из 9 команд. Браво за характер!" , — отреагировал на такое выступление Спортивный комитет Украины.

. Чемпионат мира по гребле на лодках "Дракон" продлится с 7 по 13 августа.