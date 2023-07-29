Несколько раз подтвердили свой класс: украинские гимнасты завоевали три медали на фестивале ЕЮОФ

Украинские спортсмены смогли получить ценные награды на молодежных соревнованиях. Гимнасты пополнили "сине-желтую" копилку тремя трофеями.

Иван Рыжий завоевал "серебро" и "бронзу" на континентальном первенстве. А вот Святославу Шведу подчинилась бронзовая медаль.

Достойно внимания С тремя новыми рекордами: Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой молодежного Евро

Талантливая молодежь

Украинские спортсмены получили возможность принять участие в XVII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе (Словения). Но вот представители "сине-желтой" сборной приехали на соревнование не просто отбывать номер. Украинцы бросились в погоню за медалями, что им успешно и удалось сделать. Таким образом, наши гимнасты завоевали сразу три награды по итогам последнего дня континентальных соревнований. Призерами от Украины стали Иван Рыжий и Святослав Швед.

Украинцам вместе удалось подняться на один и тот же пьедестал почета в соревновании на параллельных брусьях, однако на разные ступени. Святослав Швед, набрав 13,266 баллов, смог завоевать бронзовую медаль. Иван Рыжий в свою очередь стал серебряным призером соревнований, поскольку получил за свое выступление оценку 13,800. Рыжий уступил золотому призеру соревнований Йоану Иванову, представлявшему Болгарию, всего на 0,100 баллов.

Однако Иван на данном достижении не остановился. Рыжий также умудрился завоевать бронзовую награду в финале соревнований на перекладине, получив оценку 13,200. Таким образом, украинцы оформили медальный хет-трик на XVII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе.

Призеров первенства награждали не только ценными медалями, но и игрушками талисмана данных юниорских континентальных соревнований, а именно лисой Фокси. Она – символ Олимпийского комитета Словении, где проходили соревнования.

Украинские призеры / НОК