Украинские борчихи получили еще 4 медали на Poland Open, Белинская – чемпионка

В польской Варшаве 11 июня завершились соревнования для украинских борчих. Копилка Украины на мемориале Зиолковского (Poland Open-2021) пополнилась еще 4 наградами.

Украина – лучшая на Poland Open-2021

Украинские борчихи завоевали одно "золото", два "серебра" и одну "бронзу". В целом наши девушки завоевали на турнире в Варшаве 8 медалей. Украина заняла первое место в общекомандном зачете Poland Open-2021.

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В весовой категории до 53 килограммов на вторую ступень пьедестала поднялась Кристина Береза. В финальной схватке украинка не смогла одолеть представительницу Индии Винеш Винеш (8:0). Береза ​​стала серебряным призером.

Береза ​​на пути к борьбе за "золото" одолела борчих из России (6:5) и Польши (2:2).

Винеш – Береза: ​​видеообзор

В весе до 57 килограммов также не обошлось без украинских борчих. Бронзовую медаль завоевала Татьяна Кот. На старте турнира украинка проиграла представительнице Нигерии (10:0). В следующей схватке наша борчиха реабилитировалась за поражение. Кот уверенно одолела американку (8:2).

Такой результат позволил Татьяне выйти в бронзовый финал. Там нашу борчиху ждала схватка против россиянки Валерии Кобловой-Жолобовой. Девушки показали красивую борьбу на ковре. В итоге – 8:9 в пользу россиянки. Но украинская команда попросила пересмотреть видеоповтор.

После долгого обсуждения судьи изменили счет в пользу Татьяны (8:7). Пока рефери решали судьбу "бронзы" было видно, что россиянка уверена в своей победе, но после изменения решения улыбка с ее лица мгновенно исчезла. Это была самая драматическая схватка в тот вечер.

Коблова – Кот: видеообзор

Юлия Лисовская защищала "сине-желтый" флаг в весе до 59 килограммов. В финале украинка встретилась с Ангелиной Лысак, которая когда-то выступала за Украину. Лисовская навязала свою борьбу, но завоевать золотую медаль не смогла (2:0).

Интересно, что именно с бывшей украинкой Юлия встречалась в первом раунде турнира, где тоже уступила (7:1).

Лысак – Лисовская: видеообзор финала

Еще одной наградой копилка Украины пополнилась в весе 72 килограммов. Здесь не было равных нашей Алле Белинской. Украинка на пути к "золоту" одолела борчих из Казахстана (5:4), Румынии (6:1), России (11:3) и Турции (5:4).

В схватке против представительницы Турции тоже не обошлось без челленджа, где судьи вновь вынесли правильное решение – победа Белинской.

Белинская – Тосун видеообзор