Все написано на лицах: как украинские болельщики реагируют на поражение от Англии – фото

Украинская сборная по футболу 3 июля потерпела поражение в игре с Англией. Несмотря на неутешительный результат и гол на первых минутах матча украинские болельщики все 90 минут были с нашими футболистами.

На обнародованных фотографиях из столичной фан-зоны видны печальные лица украинских болельщиков.

Важно Украина потерпела обидное поражение от Англии и не смогла выйти в полуфинал Евро-2020: видео

Несомненно, их сильно расстроил разгромный счет, но они продолжали поддерживать сборную. Футбольные фанаты не расходились до финального свистка арбитра.

А после объявления окончательного счета, они скандировали "Украина". К слову, последние минуты матча Украина – Англия болельщики встретили огнем. В фан-зоне они подожгли пиротехнику.

Как украинские болельщики реагируют на поражение в Англии / Фото "Сегодня"

Матч Украина – Англия: главное

Сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале Евро-2020. Интересно, что Англия на этом турнире выиграла 3 из 4 матчей, не пропустив ни одного гола.

Несмотря на поражение, украинских футболистов поддерживают в соцсетях. Стоит напомнить, что сборная Украины по футболу покинула турнир как одна из восьми лучших команд.