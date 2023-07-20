Триумф украинского баскетбола: обе наши сборные вернулись домой с медалями после Евро

В Венгрии завершился чемпионат Европы по баскетболу среди команд вузов. Мужская и женская украинские команды смогли показать отличный результат.

Обе сборные поднялись на пьедестал почета. Более того, каждая из команд пробилась в финал соревнований, где девушки стали победительницами, а ребята – вице-чемпионами чемпионата Европы.

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"Золото" женской сборной

Соревнования проходили в формате 3х3. От девушек Украину представляла команда Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, которая выступала в качестве действующих чемпионов Европы среди университетских команд. За нее играли Анжелика Ляшко, Дарья Кононученко, Вероника Космач и Вероника Любинец.

Наша сборная подтвердила свой статус и защитила титул чемпиона. На решающих стадиях украинки одолели соперниц из Франции и Румынии. Сначала в полуфинале они победили команду Университета Западной Бретани (Франция) 17:7, а в финальном матче, который оказался более конкурентным, обыграли румынский Университет Питешти 19:16.



Сборная Прикарпатского национального университета / ФБУ

"Серебро" мужской сборной

Ребята были представлены на турнире сборной Сумского государственного университета. В составе команды выступали Игорь Стародуб, Илья Кабацюра, Евгений Балабан и Сергей Старцев.

В полуфинале они обыграли представителей Рупинского колледжа из Израиля 21:12. Но в решающем матче украинцам не удалось остановить литовский коллектив из Университета Витовта Великого – 10:21. Литовцы, как и наши девушки, сумели защитить звание чемпионов, которое получили в прошлом году.



Сборная Сумского государственного университета / ФБУ

. Евро по баскетболу 3х3 среди команд вузов был отборочным на Кубок мира среди университетских команд 2023 года. Место его проведения пока не объявлено. В октябре 2022 года женская команда Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника дошла до четвертьфинала, поэтому ждем прогресса.