Украинская теннисистка Калинина получила титул ITF после отказа соперницы

Ангелина Калинина стала победительницей хардового турнира во Франции. Финал для украинской теннисистки завершился досрочно.

Ангелина Калинина (Украина) – Осеан Доден (Франция) 1:0 (7:6, 1:0)

Финал 60-тысячника ITF завершился досрочной победой украинки. В начале второго сета Доден отказалась от продолжения встречи.

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Отметим, что первый сет остался за Калининой. Теннисистки выдали мощную первую партию. На корте были качели, обе не хотели уступать в решающей борьбе за трофей. Девушки перевели сет в тай-брейк. На нем сильнее была Ангелина, которая с разницей в три мяча взяла партию – 7:4

Калинина начала второй сет с выигранного гейма на подаче соперницы из Франции. Но этот розыгрыш стал последним в матче. Осеан не смогла доиграть поединок.

Ангелина Калинина – победительница 60-тысячника во Франции. Украинская теннисистка, занимающая 57 место в рейтинге WTA, оформила на турнире пять победных встреч.

Следующий турнир WTA, в котором примет участие Калинина, будет в австрийском Линце. Ее первой соперницей в 1/16 финала станет неуступчивая итальянка Мартина Тревизан. Поединок состоится уже 8 ноября.