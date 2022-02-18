Украинская команда домашний матч Лиги чемпионов будет вынуждена провести в Чехии

Баскетбольный клуб "Прометей" 3 марта сыграет перенесенный матч Лиги чемпионов. Однако вместо игры на домашней площадке команде придется сыграть в Чехии.

Во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов Прометей померяется силами с румынским Клужем. Игра намечена на 3 марта.

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Хотя эта игра будет уже третьей для Прометея в топ-16 Лиги чемпионов. Сначала эта игра должна была состояться в Запорожье 1 февраля. Но ее перенесли из-за вспышки коронавируса в составе Прометея.

Уже впоследствии 13 февраля руководство Прометея решило отправить команду на сборы в Чехию. Причиной стало то, что легионеры команды начали получать уведомления от своих посольств с требованием покинуть территорию Украины из-за возможного военного вторжения России. Мужская команда в полном составе отправилась на сборы в Чехию, а женская – в Болгарию.

Тогда же президент клуба Владимир Дубинский пообещал, что сделает все возможное, чтобы матч против Клужа состоялся в Украине. Только в этот раз не в Запорожье, а в Киеве.

Однако на сайте баскетбольной Лиги чемпионов теперь местом проведения этого матча значится чешский Нимбурк. Дата же осталась без изменений – 3 марта.

Стоит добавить, что на 9 марта у Прометея запланирован еще один домашний матч Лиги чемпионов против бельгийского Остенде. Пока на сайте турнира местом проведения указано Запорожье.