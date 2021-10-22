Украинская баскетболистка Дубровина попала в сборную недели Еврокубка ФИБА

Украинка Ольга Дубровина с баскетбольного клуба Прометей удачно сыграла во втором туре Еврокубка ФИБА, где ее команда на выезде обыграла венгерский Дьор. Благодаря этому Дубровина попала в символическую сборную тура.

Прометей обыграл Дьор на выезде со счетом 83:117. Дубровина в этом матче набрала 32 очка, реализовав 12 из 13 бросков (она забросила все свои пять трехочковых). Также на ее счету 9 передач и 5 подборов. Рейтинг ее эффективности составил 44.

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Сейчас Дубровина возглавляет рейтинг турнира со средней эффективностью баскетболисток (30 баллов за матч) и третья в рейтинге средней результативности (в среднем 24 очка за матч).

Кроме попадания в символическую сборную, Дубровина претендует и на звание лучшей баскетболистки недели в Еврокубке ФИБА. Проголосовать за украинку можно по этой ссылке.