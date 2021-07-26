Украинку Елистратову отстранили от соревнований на Олимпиаде: есть подозрение на допинг

Триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх XXXII Олимпиады в Токио.

Информацию об отстранении Елистратовой от соревнований подтвердили в НОК Украины со ссылкой на информацию от Всемирного агентства по тестированию.

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Однако в НОК отказываются называть причины отстранения, ссылаясь на конфиденциальность информации до завершения рассмотрения дела.

Издание Triathlon Today пишет, что причиной отстранения Елистратовой является допинг – эритропоэтин (EPO). Положительным стал ее тест, который спортсменка сдала 5 июня на Кубке Европы по триатлону в Днепре. Она тогда одержала победу.

Елистратова должна была стартовать на соревнованиях 27 июля (старт в 00:30 по киевскому времени).

Спортсменка еще может оспорить результат теста. Но на Олимпиаде точно не выступит.