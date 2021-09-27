Украинки оформили победный дубль на Евро по тяжелой атлетике

В Рованиеми (Финляндия) с 23 сентября по 4 октября проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров (U-20) и молодежи (U-23). Украинцам уже удалось добиться нескольких успехов.

На этом турнире Украина представлена в составе 30 спортсменов: 15 тяжелоатлетов выступают на молодежном уровне, 15 – на юниорском. В частности, выступает в Финляндии 20-летняя Камила Конотоп – чемпионка Европы среди взрослых и участница Олимпиады-2020.

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Медальные достижения Украины

В сумме двоеборья Камила Конотоп (весовая категория 59 кг) взяла 209 кг, не ее лучший результат, но этого хватило для "золота". А "серебро" с результатом 203 кг получила еще одна украинка – Алина Захарченко (не была в топ-3 рывка, третья в толчке, но суммарно вторая).

Другая украинка Светлана Самуляк (55 кг) выиграла "золото" с результатом 191 кг (88 + 103). Ольга Ивженко в этом же весе стала второй – 180 кг (82 + 98).

Таким образом, в активе Украины сейчас в медальном зачете 2 золотые и 2 серебряные медали. В "малом" медальном зачете (за каждый вид отдельно)– 6+4+1. В обоих зачетах – второе место после трех соревновательных дней.