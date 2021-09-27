Украинка Ястремская с победы стартовала на турнире в Чикаго

Украинская теннисистка Даяна Ястремская удачно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго. В матче первого круга украинка победила третью ракетку Франции Ализе Корне.

Даяна Ястремская (Украина) – Ализе Корне (Франция) 7:5, 6:1

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Матч длился 97 минут, в течение которых теннисистки сделали по одному эйсу. При этом, Ястремская допустила три двойные ошибки против пяти у соперницы. Также Ястремская реализовала 4 из 8 брейкпоинтов против 1 из 6 у Корне.

За выход в третий круг турнира Ястремская встретится с посеянной под 7-м номером бельгийкой Элизе Мертенс.

Chicago Fall Tennis Classic продлится до 3 октября.