Украинка Елена Старикова выступает в Лиге чемпионов UCI по трековым гонкам

В субботу, 12 ноября, на испанской Майорке стартовал новый сезон Лиги чемпионов UCI по велотреку. Украину во втором сезоне соревнований представляет олимпийская вицечемпионка Елена Старикова.

Лига чемпионов UCI по велотреку в этом году будет состоять из пяти раундов. Первый состоялся на Майорке. Далее впервые Лига чемпионов UCI следует в Берлин (19 ноября) и Париж (26 ноября). Два заключительных тура пройдут в Lee Valley VeloPark в лондонском Ист-Энди – 2 и 3 декабря.

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В этом году в соревнованиях примет участие единственная украинская спортсменка – Елена Старикова. На этапе в Испании она была заявлена на соревнования по спринту и кейрине. И в обоих случаях остановилась в шаге от выхода в финал. В полуфинале спринта Старикова проиграла француженке Матильде Гро 0,024 секунды. А у кейрине Стариковой для выхода в финал не хватило 0,002 секунды, которые она проиграла немкене Леи Фридрих.

Трансляцию Лиги чемпионов UCI осуществляет Warner Bros. Discovery. Каналы Discovery+, GCN+, Eurosport и Warner Bros. будут обеспечивать аудиторию как обычно качественным контентом и прямыми трансляциями. Warner Bros. Discovery позволяют фанатам погрузиться в любимый вид спорта во всех возможных форматах, включая приложение Eurosport и даже социальные сети. Каждый раунд Лиги чемпионов UCI по трековой гонке этого года будет начинаться с 30-минутных шоу. В коротких программах зрителям будут представлять анализ соревнований и интервью с гонщиками, которые завершают каждую трансляцию после велотрека в прямом эфире.