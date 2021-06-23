Украинка Цуренко вышла в финал квалификации Уимблдона-2021

Украинка Леся Цуренко вышла в третий круг квалификации Уимблдона. В матче второго раунда она обыграла британку Тару Мур – 6:4, 6:1.

Леся Цуренко – Тара Мур 2:0 (6:4, 6:1)

К слову Стаховский и Марченко вылетели с Уимблдона

Матч продолжался 1 час и 4 минуты. Леся оформила 1 эйс, реализовала 6 шансов на брейк из 8 и допустила 3 двойных ошибки. 28-летняя Мур 2 раза подала навылет при 6 двойных ошибках и 3 реализованных брейк-поинтах из 5.

За место в основе Уимблдона Цуренко сыграет против китаянки Яфан Ванг. В двух предыдущих встречах украинка дважды одержала победу.