В Украине будут новые герои – военные из "Азовстали", – Терлюга о защитниках Украины

Титулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга продолжает покорять вершины на международных турнирах. Однако будучи за границей она не забывает о родной стране и ее защитниках.

Терлюга: "Азов" – это что-то невероятное

Каратистка поделилась мнениями о защитниках Украины. Она гордится украинскими военными.

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"Очень горжусь людьми, которые защищают нас сегодня. Я в приятном шоке, как все объединились. Знаю, что большинство поддерживает сейчас Украину, украинский дух.

Абсолютно все нормальные и адекватные люди верят в нашу победу и наших защитников. Я не знаю, как они это делают. Даже на малость не могу представить. Я очень благодарна за их храбрость, за все, что они уже для нас сделали и еще сделают", – сказала Терлюга.

Спортсменка вспомнила о военных из полка "Азов", которые продолжали защищать родную страну, находясь в аду.

Я в шоке от того, какие у нас бойцы. "Азов" – это нечто невероятное. Люди в таком аду находились так много дней. Они сдерживали все это. Они настоящие герои. Очень горжусь тем, что Украина подарила нам таких людей. Благодаря таким гражданам все гражданские люди, как я, верят в нашу победу,

– подчеркнула Анжелика.

По словам каратистки в Украине будут новые селебрити, если раньше это были певцы и актеры, то теперь – герои из "Азовстали".

"Мы верим в то, что у нас будет счастливое будущее. Потом после войны мы все их будем поддерживать. Они всегда будут себя чувствовать как суперзвезды. Если раньше в Украине селебриты были певцы или актеры, то теперь это будут герои из "Азовстали"", – добавила каратистка.

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