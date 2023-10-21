У Нганну есть козыри против Фьюри: украинский супертяж готовил звезду ММА к бою с "Жадным пузом"

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий не уступает габаритами британцу Тайсону Фьюри. Неудивительно, что украинец оказался в тренировочном лагере Фрэнсиса Нганну.

Все меньше времени остается до поединка в Саудовской Аравии, в котором встретятся обладатель титула WBC Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну. Бойцы уже завершили подготовку к этому неординарному поединку.

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Захожий: Поединок будет очень интересным, с нотками UFC

В тренировочном лагере камерунца работал украинский боксер Александр Захожий. Он рассказал, как оказался спарринг-партнером Нганну.

Для меня не было большой неожиданностью получить предложение присоединиться к лагерю Фрэнсиса. Объективно рассматривая, с учетом моего роста и скорости, нет лучшего спарринг-партнера в мире для подготовки к бою с Тайсоном Фьюри,

– отметил Захожий.

По мнению украинца, экс-чемпиона UFC не стоит недооценивать. Один мощный удар может стать роковым для тщеславного Фьюри.

"Фрэнсис, безусловно, является мощным бойцом. Его стиль включает приемы, которые характерны для UFC. Не могу рассказать детали подготовки, но я считаю, поединок будет очень интересным, с нотками UFC.

Фрэнсис действительно обладает мощным ударом, который может стать его тузом в рукаве против Тайсона. Однако бокс – это не только о физической силе. Тактика, стратегия и психологическая стойкость также играют большую роль.

Нельзя рассматривать этот бой через призму одного удара. Не будем забывать, что Фрэнсис является чемпионом мира по UFC, поэтому не нужно его недооценивать", – рассказал Захожий.

Что известно об Александре Захожем

Александр Захожий родился 7 сентября 1993 года в Запорожье.

С юношеских лет увлекался разными видами боевых искусств и рукопашного боя. Однако с 2016 года он сосредоточился на боксе.

В июне 2017 года дебютировал в профессиональном боксе, нокаутировав в первом раунде грузина Давита Гогишвили.

В общей сложности украинец провел на профи-ринге 18 поединков, в которых одержал 18 побед, в том числе 14 досрочных.

Отметим, что рост Александра составляет 207 см, а размах движение 209. "Жадное пузо" уступает в росте украинцу - 205 см, но размах рук преобладает - 216 см.

В рейтинге BoxRec Захожий занимает 91 место среди боксеров хевивейта.