Украинец Стаховский эффектно уничтожил россиянина на турнире

Украинский теннисист Сергей Стаховский удачно стартовал на турнире ATP в Казахстане. В первом круге Сергей эффектно победил россиянина Павла Котова.

Сергей Стаховский – Павел Котов 2:0 (7:5, 6:2)

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Поединок Стаховского и Котова длился полтора часа. Почти час теннисисты играли первый сет, в котором драматическую победу одержал Сергей.

На протяжении всего сета Стаховский был впереди, но россиянину каждый раз удавалось отыграться. Сергей дожал россиянина благодаря брейку в 11 гейме.

Борьба в первой партии настолько утомила Котова, что он сложил оружие во втором сете. Два брейка позволили Стаховскому легко выиграть партию.