Украинец не удивил Труа: Кухаревич может перейти к аутсайдеру Бельгии

Форвард Николай Кухаревич недавно сменил Львовский Рух на французское Труа. Футболист может не задержаться во Франции.

Едет набираться опыта

20-летний нападающий таранного типа Николай Кухаревич может уйти в аренду. Футболист уже проходит медосмотр в бельгийском Левене. На одного украинца в чемпионате Бельгии может стать больше.

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Левен планирует арендовать украинского игрока Труа сроком на один год.

Если футболист удачно пройдет медицинский осмотр, то будет иметь хороший шанс дебютировать в Бельгии уже в ближайшем матче против Кортрейка (12 сентября). Левен после 6-ти туров Лиги Жупиле находится в зоне вылета – 4 очка и только 17 место.

Интересно, что Труа начал сезон во Франции еще хуже. Команда за четыре поединка получила только одно очко и логично замыкает турнирную таблицу Лиги 1.

Кухаревич лишь в июле 2021 года стал игроком Труа, выступающего в элитном первенстве Франции. Николай провел за новый клуб два матча в Лиге 1, в которых не отличался результативными действиями. Забивал только на стадии подготовки к чемпионату.

Контракт украинца с французами рассчитан до конца июня 2026 года.

Труа интересуется же другим украинским нападающим Динамо Владиславом Супрягой, которого активно сватали в Италию.