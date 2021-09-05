Украинец Максим Крипак стал лучшим спортсменом Паралимпиады-2020: сколько медалей он выиграл

Паралимпиада-2020 закончилась. Украина получила 98 медалей. А лучшим спортсменом на турнире стал Максим Крипак.

На Паралимпиаде-2020 Максим Крипак завоевал сразу семь медалей, пять из которых – золотые. Ему не было равных в плавании на дистанциях 100 метров на спине, вольным стилем и баттерфляем, 200 метров комплексом и 400 метров вольным стилем. Также он получил серебряную награду на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзу в мужской эстафете 4x100 метров вольным стилем.

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Крипак опередил белоруса Игоря Боки, у которого тоже пять золотых медалей. Но больше его соперник наград не завоевал. Это впервые в истории Паралимпиад, когда лучшим спортсменом стал украинец.

Стоит отметить, что на Паралимпиаде-2020 украинские спортсмены получат от государства такие же призовые, как и призеры Олимпиады-2020: 125 тысяч долларов за золото, 80 тысяч – за серебро и 55 тысяч – за бронзу. Таким образом за свое выступление Крипак должен получить 760 тысяч долларов.

Также в топ-25 мультимедалистов еще двое украинцев. Пловец Андрей Трусов получил шесть медалей (две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда), а Ирина Мерешко – пять (две золотые, две серебряные и одна бронзовая награда). Они представляли Украину в плавании.

Именно пловцы принесли Украине наибольшее количество медалей на Паралимпиаде-2020 – 43 награды (14 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых медалей). Еще 24 медали завоевали легкоатлеты (6 золотых, 15 серебряных и 3 бронзовых медали).

Сборная Украины за время выступлений в Токио получила 98 медалей – 24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых. Это позволило команде занять шестое место в медальном зачете. А по количеству наград Украина оказалась на пятом месте.

Для сборной Украины 98 наград – это второй наиболее результативный показатель Паралимпиад. Рекорд принадлежит Рио-2016, где украинцы получили 117 медалей (41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых наград).