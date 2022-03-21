Украинец Коренюк официально стал игроком Ювентуса

21 марта 2022 , 18:01
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Источник:

БК Ювентус

Литовский баскетбольный клуб Ювентус подписал контракт с 28-летним украинским форвардом Владиславом Коренюком.

Соглашение подтвердил официальный сайт клуба.

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Что известно о Коренюке

  • Форвард Кривбасса в среднем проводил 29 минут в матчах Суперлиги. За это время Коренюк набирал 13,6 очков и делал 7,3 подбора.
  • Заметим, что у украинца уже был опыт игры в Литве. Сезон 2016/17 баскетболист провел в Шауляй, а 2017/18 – в Невежисе.
Автор: Юрій Семенюк