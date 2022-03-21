Украинец Коренюк официально стал игроком Ювентуса

Литовский баскетбольный клуб Ювентус подписал контракт с 28-летним украинским форвардом Владиславом Коренюком.

Соглашение подтвердил официальный сайт клуба.

Смотрите также Украинец Липовой перешел к одному из лидеров Бундеслиги

Что известно о Коренюке