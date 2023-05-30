Украинский пауэрлифтер Чупринко стал чемпионом мира и отказался пожать руку иранцу – видео

В Южно-Африканской республике состоялся чемпионат мира по жиму лежа. Абсолютным чемпионом мира стал украинец Иван Чупринко.

На прошлой неделе в южноафриканском городе Сан Сити состоялся чемпионат мира по жиму лежа. Одним из героев соревнований стал представитель Украины Иван Чупринко.

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Достойная позиция чемпиона мира

В весовой категории до 74 килограммов Иван Чупринко стал чемпионом мира и абсолютным чемпионом мира. Украинец побил мировой рекорд по жиму лежа, который держался с 2015 года, подняв вес в 300,5 килограмма.

На церемонии награждения украинский чемпион отказался пожать руку представителю Ирана, занявшему 3 место. Иранец поинтересовался у Ивана, почему он не захотел подать ему руку, но украинец отказался с ним общаться.

Видео церемонии награждения на ЧМ по пауэрлифтингу

Иран – союзник России

Напомним, что Иран является соучастником России в агрессии против Украины. Страна Ближнего Востока снабжает российских террористов дронами-камикадзе "Шахед", ракетами и другим вооружением. 29 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий введение санкций против Ирана. Неудивительно, что Чупринко отказался пожимать руку представителю страны, поддерживающей российских террористов.