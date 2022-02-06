Украинец Бондарь получил ужасную травму и проиграл во время дебюта в UFC: видео боя

Денис Бондарь провалился в дебютном поединке в UFC. Украинский боец проиграл сопернику из Канады Малкольму Гордону.

Дебют, который будет сниться в кошмарах

В ночь на 6-е февраля Денис Бондарь провел свой первый поединок в UFC, но сделал это крайне неудачно. На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 200 потерпел поражение от представителя Канады Малкольма Гордона, сообщает 24 канал.

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Поединок был завершен уже в первом раунде. Гордону удалось провести болевой прием, который стал роковым для украинца. Бондарь сломал руку, после чего судья остановил бой и присудил Малкольму досрочную победу.

Такой дебют украинский боец запомнит на всю жизнь. Полученная травма не позволит Бондарю быстро вернуться в клетку. Повреждение украинец получил в области локтя.

Украинский боец потерпел третье поражение в карьере. До этого Бондарь получил 14 побед.

Накануне дебюта Денис Бондарь отреагировал на запрет делать украинцам фото с российскими спортсменами.

Поединок Бондарь – Гордон должен был состояться еще в ноябре 2021 года. Но тогда соперник Дениса снялся с поединка. В целом бой переносили трижды.

Видео с боя Бондарь – Гордон