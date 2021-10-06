В Украине создали первую профессиональную команду по баскетболу 3х3

В Киеве в офисе Федерации баскетбола Украины состоялась встреча посвященная созданию первой профессиональной мужской украинской команды по баскетболу 3х3.

Команда получила название "Кельты-Буковель". Базироваться команда будет в Киеве. В планах – участие в Челленджерах и Мастерсах по баскетболу 3х3.

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"Мы стоим на пороге новой истории. Пройдут годы и именно этих ребят будут вспоминать, как первопроходцев. Задачи – максимальные. Хочется видеть украинских баскетболистов на пьедестале, с медалями на Олимпийских играх", – заявил президент ФБУ Михаил Бродский.

Состав команды:

Владлен Бережной

Вадим Быков

Кирилл Мещеряков

Антон Мусиенко

Никита Руслов

Лидерами созданной команды должны стать бывшие игроки сборной Никита Руслов и Антон Мусиенко. Руслов в своем активе имеет бронзу Лиги наций 2019 года и серебро чемпионата мира по баскетболу 3х3 в категории U-23 в 2019 году. В сентябре в составе национальной сборной Никита Руслов стал четвертьфиналистом чемпионата Европы по баскетболу 3х3. Антон Мусиенко в составе сборной Украины U-23 в 2021 году стал бронзовым призером Лиги Наций и чемпионата Европы.