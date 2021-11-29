Украинцы завоевали семь медалей на международном турнире по пулевой стрельбе в Польше
Источник:24 канал
Сборная Украины завоевала семь медалей на турнире Polish Open по пулевой стрельбе в польском Белостоке. Двое спортсменов завершили соревнования с "золотом", а также украинцы выиграли пять бронзовых наград.
Результаты украинцев
В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди мужчин победу праздновал украинец Виктор Банькин, его соотечественник Павел Коростылев стал обладателем "бронзы".
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В этой же дисциплине среди женщин бронзовую медаль завоевала украинка Дарья Лебедева.
Олег Омельчук, который в этом году стал бронзовым призером Олимпиады в паре с Еленой Костевич, занял в Польше третье место с другой партнершей – Оксаной Ковальчук. Дуэт соревновался в смешанных парах в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Что касается стрельбы из пневматических винтовок, здесь Украина выиграла "золото" в юниорской категории. Его принес 16-летний Иван Ткаленко, заработавший в финале 248.9 очка.
Вице-чемпион Олимпийских игр-2016 Сергей Кулиш завершил соревнования по пневматической винтовке с "бронзой", а Виктория Сухорукова показала такой же результат среди женщин.