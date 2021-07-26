Украинцы Маловичко и Лей прекратили борьбу на Олимпиаде-2020

Украинка Ирина Маловичко не смогла выйти в финал соревнований по стендовой стрельбе на Олимпийских играх в Токио. Также лидер украинского настольного тенниса Коу Лей завершил выступления на олимпийском турнире.

Маловичко не хватило 1 балла

Украинская спортсменка Ирина Маловичко не смогла выйти в финал, заняв 8 место. Для прохода дальше нужно было попасть в топ-6.

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Ей не хватило 1 балла, чтобы участвовать в перестрелке за последние 3 места в финале. Маловичко набрала 119 баллов, как и 7-я, киприотка Андри Элефтериу.

Три спортсменки заняли место с 4-го по 6-е с одинаковым количеством баллов – 120. Они проводили перестрелку для распределения мест.

Стендовая стрельба, женщины

1. Менг Вей (Китай) – 124

2. Диана Бакоса (Италия) – 123

3. Эмбер Инглиш (США) – 121

...

8. Ирина Маловичко (Украина) – 119

Неожиданный вылет Лея

В первом круге 33-летний спортсмен уступил Омару Ассару из Египта и завершил выступления на Олимпиаде.

Поединок начался неудачно для Коу Лея. Украинец проиграл три стартовых сета, но затем он сделал камбэк и сравнял счет. Но в решающем, седьмом, сете Коу Лей не смог навязать борьбу сопернику и уступил.

Настольный теннис, мужчины, 1/32

Омар Ассар (Египет) – Коу Лей (Украина) – 4:3 (15:13, 11:6, 11:4, 6:11, 8:11, 9:11, 11:4)