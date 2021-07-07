Украинцы в Лиге чемпионов сыграют против команды, сменившей название из-за российского спонсора

Баскетбольный клуб "Прометей" будет единственным представителем Украины в Лиге чемпионов в этом сезоне. Но сначала команде придется пройти квалификацию.

"Прометей" попал в 24 команды, которые между собой разыграют четыре места в групповом этапе баскетбольной Лиги чемпионов. Украинская команда стартует с 1/4 финала квалификации. Соперником украинцев станет болгарская команда "Левски Лукойл". До 2018 года команда называлась просто "Левски", но после подписания соглашения с российской компанией "Лукойл", сменила и название.

Читайте также Финал НБА: кто станет чемпионом и чем этот финал уникален

Матч между "Прометеем" и "Левски Лукойл" состоится 13 сентября. Если украинская команда победит, то в полуфинале квалификации сыграет против команды "Опава" из Чехии. В случае победы – финальный матч квалификации, победитель которого и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Среди вероятных соперников в финале квалификации – российский клуб "Парма".

Все матчи квалификации состоятся в так называемых "бабблах" с 13 по 17 сентября.

Если "Прометей" сумеет пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, то попадет в группу A, где сыграет против "Тенерифе" (Испания), "Динамо Сассари" (Италия) и "Людвигсбург" (Германия).