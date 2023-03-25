В дебютном выступлении: Украина с рекордом завершила чемпионат мира по фигурному катанию

Кирилл Белобров и Мария Голубцова на соревнованиях в Японии заняли 19-е место. Для обоих фигуристов мировое первенство в "стране восходящего солнца" стало дебютным на таком уровне.

В японском Сайтаме завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Для Марии Голубцовой и Кирилла Белоброва оценка, которую они получили за выступление, стала рекордной в сезоне, пишет 24 Канал.

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Достойный результат

Украина на ЧМ была представлена дуэтом Марии Голубцовой и Кирилла Белоброва. Пара попала в состав "сине-желтой" сборной после того, как Александра Назарова и Максим Никитин завершили карьеру. Свои выступления украинцы начали с ритмического танца, за который получили от судей отметку 63,94 балла. Таким образом, Голубцова и Белобров заняли 19-е место, что позволило им квалифицироваться в финальную часть соревнований.

По итогам произвольного танца украинская пара оценена в 98,44 балла. Общий результат фигуристов на чемпионате мира составил 162,38 балла. Для Голубцовой и Белоброва такая оценка стала рекордной в сезоне, однако не позволила поднять дуэту в общем рейтинге. Свое дебютное выступление на мировой арене они завершили на 19-й строчке соревнований.

свое первое выступление на уровне мирового первенства по фигурному катанию Голубцова и Белобров проводили на Универсиаде-2023 в США, где украинский дуэт стал пятым. После этого турнира они завоевали 12-е место в танцах на льду на чемпионате Европы.

А вот триумфатором чемпионата мира-2023 по фигурному катанию стал американский дуэт Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, получивший победные 226,01 балла. Вторыми после лучших оказались итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри 219,85 балла, а "бронзовую строчку" соревнований заняли представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с 217,88 балла.

Выступление украинских фигуристов (0:25:25):