Повысились в дивизион А: молодежная сборная Украины по баскетболу вышла в финал чемпионата мира

Команда Валерия Плеханова лишь раз уступила на турнире в Румынии и смогла выполнить главную задачу. Теперь от победы в лиге В Украину отделяет лишь один шаг.

Нидерланды U-20 – Украина U-20 58:70 (20:14 / 13:20 / 11:17 / 14:19)

Сборная Украины по баскетболу U-20 продолжает выступления на чемпионате мира. Подопечные Валерия Плеханова выступают в дивизионе В и вышли в плей-офф с первого места, пишет 24 Канал.

По теме Играл на двух чемпионатах Европы: умер экс-игрок сборной Украины по баскетболу Николай Хряпа

Переиграли фаворита

На групповой стадии "сине-желтые" выиграли 4 из 5 матчей, а в четвертьфинале уверенно одолели Грузию. Наша команда добралась до полуфинала и оказалась в шаге от возвращения в лигу А.

Туда попадут три лучшие сборные второго дивизиона. Соперником Украины на этой стадии стали Нидерланды, которых считали фаворитом в паре. Однако нашим ребятам удалось разбить прогнозы экспертов.

Подопечные Плеханова проиграли первую четверть, но после этого были сильнее в трех подряд. Первую половину игры украинцы завершили с преимуществом в одно очко, а во второй половине довели преимущество в 12 очков.

Читайте также Пошел по зову сердца: чемпион Украины по баскетболу присоединился к рядам ВСУ

Наиболее результативным игроком Украины стал Назар Холод, на счету которого 17 очков и два ассиста. Таким образом, Украина вышла в финал дивизиона В и обеспечила себе проход в элитную лигу.

Соперником нашей команды в финале станет хозяйка турнира Румыния, которая в полуфинал переиграла Финляндию. Решающая битва дивизиона запланирована на воскресенье, 21 июля.