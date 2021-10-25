Украина вышла на Евро-2022: как украинская голкипер забила гол от своих ворот – видео

Женская сборная Украины по футзалу пробилась в финальную часть Евро-2022. Одним из авторов триумфа стала украинская голкипер Виктория Сагайдачная.

Роскошный гол от вратаря Украины

Гол Виктории Сагайдачной стал настоящей неожиданностью в решающей игре против финок. Победа позволила бы Украине выйти в "Финал четырех" из-за матчей основного раунда Евро-2022, которые проходили во Львове. Что девушки и сделали.

Как это было Украина вышла в "Финал четырех": украинская вратарь забила безумный гол

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом в счете украинок. Нули на табло размочила Анна Шульга. После перерыва Анна забила второй раз – дубль. Еще один гол в исполнении Анны Сидоренко.

Казалось, что "сине-желтые" одержат победу со счетом 3:0, но на этом они не остановились. Украинская голкипер Сагайдачная уверенно поймала мяч в руки после удара пятого полевого Финляндии и решилась на удар от собственных ворот. Виктория очень точным и сильным ударом забила четвертый гол украинской сборной в поединке. Мяч залетел в уже пустые ворота соперниц.

Сагайдачная на эмоциях упала на колени, а девушки обняли и поздравили партнершу по команде с невероятным голом.

Украинки таки однажды пропустили, но этот гол на последней минуте матча уже ничего не решал. В итоге – 4:1 уверенная победа украинских футзалисток.

Сборная Украины одержала три победы во Львове и вышла в "Финал четырех".

Гол украинского голкипера: видео