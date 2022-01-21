Украина впервые в истории примет Кубок мира по необычному виду спорта

В селе Хотомля в Харьковской области 19 – 23 января впервые в Украине проходят соревнования во время рейтингового международного турнира за кубок мира по сноукайтингу IKA SNOWKITE World Cup 2022.

Организатором соревнований выступили Федерация кайтбординга и серфинга Украины (ФКСУ), Международная ассоциация кайтбординга (МАК). Как отметил почетный председатель ФКСУ Кирилл Тимошенко, это событие стало незаурядным для страны.

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"Я особенно рад тому, что международные соревнования по сноукайтингу в этом году проходят именно в Украине, в это время когда важно видеть и положительные новости, гордиться нашей страной, осознавать ее достойное место и роль. Рад участию в турнире представителей международной ассоциации, спортсменов и болельщиков в Харьковской области", – сказал Тимошенко.

Самые опытные гонщики из разных стран мира участвуют в двух дисциплинах Long Distance, Course Race. На соревнованиях представлены следующие категории: сноуборд (мужчины, женщины) и лыжи (мужчины и женщины). Минимальный возраст участников: 12 лет.

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Справка. Сноукайтинг – это вид спорта и активного отдыха, который является занятием с буксировочным кайтом на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или коньков.

Название происходит от английского словосочетания snowkiting: snow – снег, kiting – кайтинг. Зародился этот вид спорта в 70-х годах, в Альпах в результате экспериментов Дитера Стразилы.