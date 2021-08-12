Украина вместе с Зеленским провела спортсменов на Паралимпийские игры в Токио: видео

Паралимпийские сборная Украины готовится к выезду на Игры-2020 в Токио. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября, всего будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

В четверг, 12 августа, украинских спортсменов официально отправили на Паралимпийские игры в Токио.

Смотрите также Магучих прокомментировала фото с россиянкой на Олимпиаде и предложения сменить гражданство

На торжественной церемонии проводов паралимпийской сборной выступил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что украинская сборная получила за эти годы на летних и зимних Играх "почти 400 медалей" – 374.

Также приняли участие украинские спортсмены – члены паралимпийской сборной, тренеры и спортивная общественность.

"Я считаю, что все вы уже чемпионы, уже победители. И все эти 30 лет являются одними из тех, кто действительно подпитывает нашу независимость и вдохновляет нашу страну никогда не сдаваться. Я вам очень благодарен, и уверен, как и каждый украинец. Я верю, что вы в очередной раз подтвердите это в ближайшие две недели в Японии. А мы за это время должны вместе с правительством, местными властями и другими причастными решить вопрос профессиональной летней базы для вас. Уже пора – 30 лет прошло", – сказал Зеленский.

Проводы паралимпийцев на Игры в Токио: смотрите видео

Паралимпийская сборная Украины на Олимпиаде

Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта (в том числе 2 дебютных).

Для национальной паралимпийской сборной команды Украины, которая будет представлена 143 спортсменами (в том числе 5 спортсменов-лидеров), очень символично, что XVI летние Паралимпийские игры начнутся в День 30-летия Независимости Украины и 25-летия со дня завоевания первой золотой паралимпийской медали национальной паралимпийской сборной командой Украины!

Национальная паралимпийская сборная команда Украины образца 2021 года будет участвовать в Токио-2020 в 15 из 22 видов спорта, представленных на Паралимпийских играх. Это – бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.

Украина будет представлена в трех видах спорта: голбол (мужская команда), бадминтон, тхэквондо, два из которых – бадминтон и тхэквондо – впервые вошли в программу Паралимпийских игр.