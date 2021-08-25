Украина уверенно обыграла Румынию на женском чемпионате Европы по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу на чемпионате Европы закончила выступления на групповом этапе уверенной победой над хозяйкой соревнований – сборной Румынии.

Украина не слишком удачно стартовала на турнире, проиграв два первых матча. Но впоследствии обыграла Финляндию и Швецию. И тем самым гарантировала себе выход в плей-офф как минимум с четвертого места. Поэтому на матч с Румынией выходила уже без груза ответственности за результат.

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Но даже в таком матче украинки показали всю свою мощь, обыграв румынок со счетом 3:0.

Украина – Румыния 3:0 (25:15, 25:17, 25:11)

С кем в 1/8 финала сыграет сборная Украины – пока неизвестно. Матч состоится 29 августа.