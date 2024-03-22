Хватило одного удара: Украина U-21 обыграла лучшую команду Африки в товарищеском матче

Команда Унаи Мельгосы провела генеральную репетицию перед поединком отбора Евро-2025. Соперником украинцев была олимпийская сборная Марокко.

Украина U-21 – Марокко U-23 1:0

Гол: Очеретько, 19

В пятницу, 22 марта, в Турции состоялся матч, в котором "сине-желтым" противостояла сборная Марокко U-23. Кстати, африканцы будут соперниками олимпийской сборной Украины на Играх-2024 в Париже, пишет 24 Канал.

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Обыграли будущего соперника на Олимпиаде-2024

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассматривал поединок в рамках подготовки к встрече с Азербайджаном. Испанский специалист получил возможность просмотреть игроков на уровне старших по возрасту футболистов из Марокко.

Украинцы первыми открыли счет. На 19-й минуте матча Олег Очеретько решился на удар из-за пределов штрафной площадки и попал в нижний угол ворот. Голкипер сборной Марокко не смог спасти свою команду.

Видео гола Очеретько

Африканцы в середине тайма имели возможность восстановить паритет. Форвард "Атласских львов" выскочил на свидание с Нещеретом, но пробил выше ворот.

На второй тайм Мельгоса выпустил обновленный состав. Очень активным был Илья Квасница, который создал несколько опасных моментов благодаря нестандартным действиям.

В итоге "сине-желтые" сохранили победный счет до финального свистка. 1:0 – команда Мельгосы с хорошим настроением подходит к матчу с Азербайджаном.

26 марта молодежная сборная Украины сыграет со сверстниками из Азербайджана поединок квалификации на Евро-2025. Игра состоится в Баку на "Азерсен Арена". Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени. Сборная Украины с пятью победами в пяти матчах лидирует в группе F.

Видеообзор матча Украина U-21 – Марокко U-23