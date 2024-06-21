Первая победа на Евро-2024: Украина с голами Шапаренко и Яремчука обыграла Словакию

Сборная Украины сыграла второй матч группового раунда на чемпионате Европы-2024. Подопечные Сергея Реброва в зрелищном поединке одержали волевую победу над Словакией.

Словакия – Украина 1:2

Гол: Шранц, 17 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

В пятницу, 21 июня, на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе состоялся матч сборных Украины и Словакии. Соперники сыграли поединок в рамках 2-го тура группы Е на Евро-2024, пишет 24 Канал.

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Быстрый гол словаков и удар в стойку Тымчика

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал выводы из поражения от Румынии (0:3). В стартовом составе "сине-желтых" произошло сразу четыре изменения. На скамейке запасных остались голкипер Андрей Лунин, Юхим Конопля, Тарас Степаненко и Виктор Цыганков. Их места на поле заняли Анатолий Трубин, Александр Тымчик, Владимир Бражко и Андрей Ярмоленко.

Уже на первых минутах поединка Трубин продемонстрировал свое мастерство. Голкипер отлично отреагировал на удары Гараслина и Штранца.

Однако 17-й минуте матча Анатолий был бессилен помочь своей команде. Шранц выиграл верховую борьбу у Зинченко и отправил мяч в сетку ворот.

Видео гола Шранца

А что же "сине-желтые"? В первом тайме подопечные Реброва имели несколько прекрасных возможностей сравнять счет. Сначала Ярмоленко не успел на фланговый прострел.

Однако лучший шанс упустил Тымчик, который на 34-й минуте попал в стойку. Под занавес первого тайма Зинченко неплохо исполнил штрафной, но Дубравка ликвидировал угрозу.

На 44-й минуте Словакия едва не забила гол в раздевалку. Дальний удар Гараслина отразил Трубин. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу словаков.

Первый гол Украины на Евро-2024

В перерыве Ребров провел мужской разговор с подопечными. В дебюте второго тайма Довбик из выгодной позиции пробил мимо ворот.

А на 54-й минуте Украина забила первый гол на Евро-2024. Шапаренко в штрафной получил пас от Зинченко и спокойно пробил мимо Дубравки. 1:1.

Смотрите видео гола Шапаренко

Украинцы не остановились на достигнутом. На 74-й минуте только стойка спасла "соколов" после удара Мудрика с острого угла.

"Сине-желтые" достигли своего за 10 минут до завершения основного времени. Яремчук, который вышел на замену вместо Довбика, получил пас от Шапаренко и низом пробил по центру ворот.

Финальный свисток арбитра зафиксировал первую победу сборной Украины на Евро-2024. Команда Реброва продолжает борьбу за выход в 1/8 финала.

Последний матч группового раунда на Евро-2024 сборная Украины сыграет 26 июня против Бельгии. Поединок в Штутгарте начнется в 19:00.