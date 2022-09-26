Будем играть на победу, – Малиновский рассказал о настроении Украины перед игрой с Шотландией

Матч Украина – Шотландия станет для этих сборных решающим в борьбе за повышение в дивизион А. Один из лидеров "сине-желтых" Руслан Малиновский поделился ожиданиями перед игрой.

Малиновский: Лучше такие матчи играть, когда у команды есть цель

Полузащитник Аталанты рассказал, есть ли дополнительное давление на команду, ведь на плечах украинских футболистов большая ответственность за результат. По словам Руслана Малиновского, "сине-желтые" приехали в Краков только за победой и тремя очками.

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Другой результат украинцев не устраивает, ведь отставание от идущей первой в группе Шотландии составляет два очка. Украинская команда сделала выводы по поводу поражения в предыдущей игре с шотландцами и сделает все, чтобы не повторить ошибки прошлого.

Лучше такие матчи играть, когда у команды есть цель, ответственность. Мы знали, что после победы над Арменией нам потребуется один результат с Шотландией. Мы завтра будем играть на победу. Мы уже провели два поединка, нужно правильно подготовиться к следующему, сделать выводы из предыдущей игры с шотландцами, проанализировать, что мы делали не так, как следует. Завтра нужно сыграть гораздо качественнее,

– сказал Малиновский.

"Нам нужно что-то изменить, как это делали шотландцы"

29-летний футболист центра поля отметил, что в предыдущем матче у Глазго "сине-желтым" не хватало завершения, последней передачи. Руслан уверен, если бы Украина забила в первом тайме, то игра была бы совсем другой.

В завтрашнем поединке нужно выдержать 90 минут физически. Мы должны сыграть посильнее в этом плане. Нам нужно что-то изменить, как это делали шотландцы. Мы завтра должны сыграть немного по-другому, более агрессивно,

– ответил полузащитник.

"Конечно, это уже третий матч. В каждом поединке сборная Украины выходит и играет за свою страну, за своих бойцов, за всех, кто за нас переживает в плохие или хорошие времена. В футболе всегда есть три результата, но главное – отдавать на поле все силы. Поэтому мы будем отдавать все силы и будем надеяться на положительный результат", – добавил Малиновский.

Один из лидеров сборной рассказал, что "домашняя" игра на нейтральном поле не будет одним из препятствий. Руслан заверил, что в Кракове команда себя чувствует как дома.

Ключевой матч в Лиге наций Украина – Шотландия состоится 27 сентября в 21:45.