Украина в шаге от 70 наград Паралимпиады: Ковальчук завоевал "серебро" соревнований
Источник:24 канал
Василий Ковальчук завоевал для Украины еще одну медаль в стрелковом спорте. Спортсмен остановился в шаге от паралимпийского золота.
34 "серебро" Украины в Токио
48-летний Василий Ковальчук прервал свою золотую серию из побед на Паралимпиаде. Украинец на двух соревнованиях подряд становился паралимпийским чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки лежа с 10 метров (смешано в класс SH2).
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В Токио Ковальчук стал вторым с результатом 254.7. Украинец уступил лишь сербу Драгану Ристичу. Тройку призеров замкнул Франчек Горазд Тиршек из Словении.
Результаты призеров
1. Драган Ристич (Сербия) – 255.5 (паралимпийский рекорд)
2. Василий Ковальчук (Украина) – 254.7
3. Франчек Горазд Тиршек (Словения) – 232.4
- Для украинца "серебро" в Токио стало первым в карьере на таком уровне соревнований. До этого получил два "золота" в Лондоне-2012 и Рио-2016.
- Ковальчук принес Украине 34 серебряную медаль Паралимпиады-2020 и в целом 69 награду. Украинская сборная замыкает топ-6 общего медального зачета.