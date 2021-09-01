Украина в шаге от 70 наград Паралимпиады: Ковальчук завоевал "серебро" соревнований

Василий Ковальчук завоевал для Украины еще одну медаль в стрелковом спорте. Спортсмен остановился в шаге от паралимпийского золота.

34 "серебро" Украины в Токио

48-летний Василий Ковальчук прервал свою золотую серию из побед на Паралимпиаде. Украинец на двух соревнованиях подряд становился паралимпийским чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки лежа с 10 метров (смешано в класс SH2).

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В Токио Ковальчук стал вторым с результатом 254.7. Украинец уступил лишь сербу Драгану Ристичу. Тройку призеров замкнул Франчек Горазд Тиршек из Словении.

Результаты призеров

1. Драган Ристич (Сербия) – 255.5 (паралимпийский рекорд)

2. Василий Ковальчук (Украина) – 254.7

3. Франчек Горазд Тиршек (Словения) – 232.4