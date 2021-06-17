Состав сборной Украины на матч против Северной Македонии на Евро-2020

Сборные Украины и Северной Македонии 17 июня встретятся в Бухаресте в рамках второго тура группы C на Евро-2020. Наставник украинцев Андрей Шевченко определился со стартовым составом на поединок.

Андрей Шевченко не стал рисковать в матче против македонцев. Схема игры в сравнении с Нидерландами не изменилась – 4-3-3. По сравнению с матчем против Нидерландов в стартовом составе Украины появились Степаненко вместо Сидорчука и Шапаренко вместо Зубкова.

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Стартовые составы Северной Македонии и Украины

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зинченко, Яремчук.

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Велковски, Муслиу, Николов, Барди, Адеми, Элмас, Алиоски, Пандев, Спировски.

Напомним, что в заявку на игру не попали Роман Безус, Денис Попов и Александр Зубков. Последний пропускает матч из-за травмы, которую получил в поединке против Нидерландов.

Встреча Украина – Северная Македония состоится на "Арена Националь". Стартовый свисток арбитра из Аргентины прозвучит в 16:00.