Главная угроза для сборной Украины в матче с Северной Македонией: кто такой Горан Пандев

Сборная Украины 17 июня сыграет свой второй поединок на Евро-2020. Соперником "сине-желтых" станет команда из Северной Македонии. После досадного поражения от Нидерландов подопечным Андрея Шевченко нужно только побеждать.

Фаворитом встречи выступает украинская национальная команда – на это указывают предматчевые прогнозы. Однако в составе македонцев есть игрок, который может создать проблемы нашим футболистам. Речь идет о победителе Лиги чемпионов сезона 2009/10 в составе миланского Интера – Горана Пандева.

Актуально FAVBET продолжает розыгрыш 21 авто

Лидер сборной Северной Македонии

В первом матче на Евро-2020 против Австрии команда Северной Македонии уступила со счетом 3:1. Героем этой встречи однозначно можно назвать Горана Пандева, который отметился дебютным голом своей сборной на чемпионатах Европы.

В то же время он установил интересный рекорд – стал одним из самых возрастных бомбардиров в истории турнира. На момент взятия ворот в поединке с австрийцами македонцу исполнилось 37 лет и 321 день. Он стал вторым самым страшим автором гола на Евро.



Пандев забил дебютный гол Северной Македонии на Евро / Фото Getty Images

Что известно о выходе Северной Македонии на Евро-2020 Северная Македония вышла на чемпионат Европы после выездной победы над Грузией в финале плей-офф отбора Лиги наций. Судьбу встречи и путевки на Евро-2020 решил единственный гол, который забил Горан Пандев во втором тайме на 52 минуте.

Взял требл с Интером

Главным достижением в карьере Горана Пандева считается победа в Лиге чемпионов с миланским Интером в сезоне 2009/10. Он присоединился к команде Жозе Моуринью посреди сезона и помог "нерадзурри" завоевать требл.

Македонец был идеальным футболистом для португальского наставника. Он без всяких возражений выполнял указания тренера и отдал все силы на поле. Не в последнюю очередь благодаря Пандеву Интер и одержал победу в Кубке Италии, Серии А и ЛЧ более 10 лет назад.



Пандев с кубком Лиги чемпионов / Фото из инстаграма Горана Пандева

Дважды уходил из сборной

Сейчас Горана Пандева буквально носят на руках болельщики Северной Македонии, однако ранее ситуация была кардинально другой. Фанаты требовали от сборной результатов и критиковали футболистов за каждый неудачный поединок, а больше всего грязи лилось на лидера македонцев.

Впервые в Пандева лопнуло терпение в 2010 году, когда сборная Северной Македонии сыграла вничью с Арменией в отборе на Евро-2012. Болельщики в очередной раз "разнесли" команду и Горан принял решение уйти. Тем не менее быстро вернулся, пропустив лишь два матча.

Ушел со скандалом в 2013 году

Второй уход из сборной Горана Пандева сопровождался огромным скандалом в 2013 году. Тогда Северная Македония заняла последнее место в группе в отборе в Чемпионат мира, проходившему в Бразилии. Игрок раскритиковал футбольную систему страны и назвал себя ответственным за результат.

То, что происходит со сборной, – большой позор. Как капитан я обязан нести полную ответственность за последнее место. Я не буду искать оправданий. Я, Горан Пандев, главный виновник того, что сборная не поедет на чемпионат мира в Бразилии и занимает последнее место в группе,

– сказал футболист.

Тогда он добавил, что уходит из сборной и в отчаянии подчеркнул, что во всех проблемах можно винить только его. Горан Пандев вернулся через 2 года, а в 2020 помог квалифицироваться македонцам на Евро. Сегодня он главная надежда страны и любимец нации.

Читайте также Австрия вырвала победу у Северной Македонии в матче с эффектным и курьезным голами: видео

Евро-2020 – лебединая песня

Недавно Горан Пандев сделал вполне логичное заявление о том, что Евро-2020 станет для него лебединой песней. Однако после поединка с Австрией можно сделать вывод, что он находится в прекрасной форме в свои 37 лет.

Именно поэтому сборной Украины нужно со всей ответственностью подойти к матчу с Северной Македонией. Ведь мотивированный желанием войти в историю чемпионатов Европы, нападающий может создать проблемы соперникам.

Горан Пандев никогда не играл против Украины, хотя за время его карьеры сборные провели 4 матча – форвард всегда отсутствовал в заявке. Вероятно, впервые он будет противостоять нашей национальной команде 17 июня в рамках Евро-2020.