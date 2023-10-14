Недоволен результатом матча: тренер Северной Македонии прокомментировал поражение от Украины

До поединка в Праге у сборных Украины и Северной Македонии было одинаковое количество очков. Однако вторая очная встреча соперников завершилась в пользу "сине-желтых".

Сборная Украины в матче квалификации Евро-2024 победила Северную Македонию со счетом 2:0. Победные голы на счету Георгия Судакова и Александра Караваева.

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Милевский: Зрители получили удовольствие

"Красные львы" доставили немало хлопот футболистам сборной Украины. Особенно сложно было у наших ворот после первого забитого гола.

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевский остался доволен игрой своих подопечных. А вот цифры на табло "Эпет арены" не понравились наставнику балканцев.

"Я думаю, что собравшиеся на трибунах зрители получили удовольствие от матча. Украина и Северная Македония провели отличный поединок. Я горжусь своими игроками и тем, как они действовали. Наша реакция после первого пропущенного мяча была блестящей.

После перерыва мы произвели замены и доминировали, но не воспользовались своими шансами. Единственное, чем я не доволен, так это результатом встречи", – отметил Милевский.

Напомним, что после победы над Северной Македонией, сборная Украины набрала 10 очков и поднялась на второе место группы С.

"Красные львы" с 7 баллами остались на 4-й строке таблицы.

Свой следующий матч сборная Украины сыграет 17 октября против Мальты. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.