Фиаско в дебюте: Украина разгромно проиграла Румынии в первом матче на Евро-2024

Подопечные Сергея Реброва стартовали на чемпионате Евро-2024. В первом поединке "сине-желтые" потерпели неожиданное поражение от румын.

Румыния – Украина 3:0

Гол: Станчу, 29, Марин, 53, Дрегуш, 57

В понедельник, 17 июня, в Мюнхене стадионе "Альянц-Арена" состоялся матч между сборными Украины и Румынии. Соперники провели поединок в рамках первого тура в группе Е, пишет 24 Канал.

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Шокирующее начало матча Румыния – Украина

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров не смог рассчитывать на основного защитника Виталия Миколенко. Вместо него в старте вышел Александр Зинченко. Место на воротах Сергей Станиславович доверил Андрею Лунину, а на острие атаки вышел Артем Довбык.

С первых минут игроки сборной Украины попытались взять мяч под контроль. Однако соперник оказался не из простых. Румыны отвечали быстрыми атаками и прессингом.

На 29-й минуте подопечные Реброва пропустили. "Трехцветные" воспользовались несогласованными действиями в защите сборной Украины. Матвиенко отдал пас на Лунина, а голкипер выбил мяч прямо в ноги сопернику. Форвард румын Деннис Ман сразу отдал передачу на Николае Станчу, который наказал Лунина за ошибку.

Видео гола Станчу

Станчу мог во второй раз отличиться до свистка на перерыв. Мяч после его подачи с углового попал в перекладину.

Катастрофа во втором тайме

Во второй 45-минутке румыны еще больше усилили давление на ворота Лунина. Сначала Резван Марин был первым на подборе у штрафной площади и удвоил преимущество своей сборной – 2:0.

Видео гола Марина

А на 57-й минуте Денис Дрегуш расстрелял ворота Лунина с близкого расстояния после паса Мана. 3:0 – такого развития событий никто не ожидал.

Смотрите видео гола Дрегуша

Главный тренер "сине-желтых" сразу сделал несколько замен, пытаясь спасти поединок. Однако украинцы так и не смогли хотя бы на гол престижа. На 88-й минуте Михаил Мудрик получил прекрасную передачу от партнеров по команде, но мяч после его удара просвистел над перекладиной.

Финальный свисток арбитра зафиксировал неутешительный счет для украинских болельщиков. Подопечные Реброва начали турнир с поражения 0:3.

Напомним, что свой следующий матч сборная Украины сыграет 21 июня против Словакии. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.