Украина с сине-желтым сердцем или Россия с бразильцами: кто выйдет в финал Евро-2022 футзала

Сборная Украины по футзалу 4 февраля сыграет в полуфинале Евро-2022. Букмекеры оставили прогноз на принципиальный матч против России.

Битва с политическим подтекстом

Украина вышла в плей-офф Евро-2022 со второго места в группе "А". При этом российские футзалисты заняли первую позицию в группе "С". Оба четвертьфинала были очень напряжены.

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Украина одержала волевую победу над Казахстаном (3:5). Россия была близка к вылету с чемпионата Европы. Грузия едва не выбила соперника, обидно уступив со счетом 3:1.

Если подопечным Александра Косенко удастся одолеть принципиального соперника, то украинцы впервые с 2003 года выйдут в финал чемпионата Европы. Именно в том году "сине-желтые" минимально обыграли Италию (1:0). К евро-2022 Украина пять раз завершала свой путь на стадии четвертьфинала.

Будущий оппонент сине-желтой сборной подходит к этому матчу в статусе лидера таблицы коэффициентов УЕФА. Украина идет 8-й.

. Полуфинал Евро – 2022 Украина – Россия состоится 4 февраля в 18:00.

Интересно, что украинские футзалисты выйдут на площадку в форме с картой Украины и Крымом на груди, который в 2014 году был аннексирован Россией.

В составе российской команды выступают три натурализованных бразильца – Нандо, Робиньо и Паулиньо.

Прогноз от Favbet

Букмекеры оценивают шансы россиян на финал чуточку лучше. Победа соперника украинцев – 1,54. На победу Украины можно сделать ставку с коэффициентом 3,75. Ничья в основное время тоже не является исключением – 6,30.

Проход сборных: Украина – 2,91, Россия – 1,37.

Этот поединок будет очень жарким, поэтому эксперты считают, что в матче будет забито не менее 4-х голов. На тотал более 4,5 мячей стоят лучшие цифры – 1,22.

"Сине – желтые" забьют более 1,5 гола – 1,55. что касается России, то здесь индивидуальный тотал начинается от 3-х мячей. Более трех – 1,51, меньше – 2,45.