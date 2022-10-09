Позор Филимонову: 23 года назад Шевченко отличился шедевром в ворота России – историческое видео

Ровно 23 года назад Андрей Шевченко стал автором гола в ворота сборной России. Легендарный нападающий забил в отборе чемпионата Европы-2000.

Отборочный поединок национальных команд провели 9 октября 1999 года. Андрей Шевченко расстроил голкипера России Александра Филимонова на стадионе "Лужники", сообщает 24 канал.

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Украина на 87-й минуте заработала право на штрафную. Выполнять стандарт взялся Шевченко. Андрей устроил навес в штрафную площадку России. Казалось, что Филимонов, который был первым на мяче, забирает его в руки. Но курьезно сам забросил его руками в сетку собственных владений.

Позорная ошибка российского вратаря принесла "сине-желтым" мировую 1:1.

Исторический гол Шевченко в ворота России: смотрите видео

До этого поединка Украина и Россия встречались между собой в отборе Евро-2000. Первый матч закончился победой "сине-желтых" 3:2.

Украинская сборная закончила этот отбор на втором месте в группе 4, уступив только одно очко Франции. Гол Шевченко принес "сине-желтым" путевку в плей-офф отбора.