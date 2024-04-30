Унизили прямого конкурента: Украина разнесла в пух и прах Китай на чемпионате мира по хоккею

Сборная Украины по хоккею не оставила китайцам ни шанса в третьем туре ЧМ в дивизионе ІВ. Команда Дмитрия Христича продолжает сохранять свои ворота на замке.

Украина – Китай 9:0

Голы: Мережко (02:08), Пересунько (09:46), Пангелов-Юлдашев (11:33), Ворона (13:18), Кукла (23:38), Пересунько (37:04), Кукла (42:11), Денискин (51:06), Мережко (51:46).

Мужская сборная Украины по хоккею в эти дни выступает на чемпионате мира в Литве. Команда Дмитрия Христича оказалась в дивизионе ІВ, где нашими соперниками стали Литва, Китай, Испания, Нидерланды и Эстония, пишет 24 Канал.

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Взяли реванш за прошлогоднее поражение

Только победитель лиги получит повышение в дивизион ІА. "Сине-желтые" очень успешно начали свой путь, разгромив эстонцев со счетом 8:0 и нидерландцев – 4:0.

Следующим соперником стал один из наших конкурентов за первое место Китай. В прошлом году Украина уступила азиатам в овертайме (4:5) и это в конце концов стало одним из факторов невыхода нашей сборной в дивизион ІА.

Впрочем, в этом году китайцы не стали проблемой для подопечных Дмитрия Христича. Уже в первом периоде украинцы забросили сопернику аж четыре шайбы.

Прибили прямого конкурента

Это по сути уже закрыло вопрос победителя. Впрочем, Украина не остановилась и развила свой успех до большого разгрома – 9:0. Еще две шайбы "сине-желтые" оформили во втором периоде, а три – в последнем.

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Сразу трое украинцев оформили дубли в матче – Александр Пересунько, Игорь Мережко и Виталий Лялька. В свою очередь Евгений Фадеев не забивал, но выступил главным ассистентом команды, отдав три результативные передачи.

Победа закрепила Украину на первом месте в дивизионе и продолжает идти по дистанции без пропущенных шайб. Литва также пока выиграла все свои матчи, но у нее есть игра против нидерландцев в запасе. Украина же свой следующий матч проведет 1 мая против Испании.