Украина пропускает третий гол в матче против Англии: Кейн оформил дубль – видео

В матче 1/4 финала Евро-2020 Украина уступает Англии со счетом 0:3. Довел результат до разгромного Гарри Кейн – он оформил дубль.

Второй ассист во встрече оформил Люк Шоу – снова подача с левого фланга. На этот раз он нашел голову нападающего "трех львов".

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Дубль Кейна в ворота Украины

Гарри Кейн выпрыгнул на встречу и расстрелял Георгия Бущана с близкого расстояния.

Голкипер сборной Украины не успел среагировать на этот удар. В итоге – 0:3.

Второй гол Кейна в ворота Украины: смотрите видео