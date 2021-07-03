Украина пропускает третий гол в матче против Англии: Кейн оформил дубль – видео
3 июля 2021 , 23:16Читати новину українською
Источник:24 канал
В матче 1/4 финала Евро-2020 Украина уступает Англии со счетом 0:3. Довел результат до разгромного Гарри Кейн – он оформил дубль.
Второй ассист во встрече оформил Люк Шоу – снова подача с левого фланга. На этот раз он нашел голову нападающего "трех львов".
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Дубль Кейна в ворота Украины
Гарри Кейн выпрыгнул на встречу и расстрелял Георгия Бущана с близкого расстояния.
- Голкипер сборной Украины не успел среагировать на этот удар. В итоге – 0:3.
Второй гол Кейна в ворота Украины: смотрите видео