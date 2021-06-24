Украина проиграла Португалии, но вышла на чемпионат мира-2021: видео

Сборная Украины по пляжному футболу минимально проиграла Португалии (0:1) в заключительном матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2021.

Португалия – Украина 1:0

Гол: Б. Мартинс, 16

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На четвертой минуте второго периода украинцы пропустили выпад хозяев поля, когда по левому флангу прорвался Б. Мартинс. В борьбе с нашим игроком португалец пробил в дальний угол и попал. Как оказалось в дальнейшем, это был единственный гол в матче, который принес победу сборной Португалии.

Несмотря на поражение, Украина прошла в четвертьфинал отбора со второго места. Для выхода на чемпионат мира нужно пройти в 1/2 финала.

Португалия – Украина видеообзор