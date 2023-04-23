Триллер на льду: сборная Украины уступила Китаю в драматическом матче на чемпионате мира

Сборная Украины с поражения стартовала на чемпионате мира по хоккею. Команда в достаточно напряженном матче уступила сборной Китая.

Украина – Китай 4:5 ОТ (2:0, 0:4, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Ворона (Мазур, Сеть, – больш.), 6:19. 0:2 – Ворона (Пересунько, Мережко, – болиш.), 19:15. 1:2 – Джо (С. Фу, Локхарт), 20:49. 2:2 – Йип (Вонг, П.Фу, – больш.), 26:34. 3:2 – Вонг (Спроул, Гоу), 35:47. 4:2 – Челиос, 38:45. 4:3 – Мережко (Пересунько, Ворона, – больш.), 46:33. 4:4 – Ворона (Трахт, Мережко), 55:49. 5:4 – Кейн, 62:32.

Матч показался достаточно богатым событиями. И украинцы вполне могли создать феерический камбэк.

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Хотя игра для украинцев началась достаточно хорошо. Захарченко уверенно действовал в воротах, а на противоположном конце площадки Ворона открыл счет на 6-й минуте. Он же удвоил преимущество нашей команды меньше, чем за минуту до конца первого периода. Стоит отметить, что обе шайбы были забиты тогда, когда украинцы играли в большинстве.

Китайцы (хотя большинство игроков этой команды – натурализованные) вернулись в игру сразу в начале второго периода. А после этого произошла довольно неприятная ситуация. Арбитры решили, что атака Ружникова на соперника была опасной и удалили его до конца матча. Украина же получила игру в меньшинстве на 5 минут. И тогда китайцам и удалось сравнять счет в матче.

Когда команды снова оказались в равных составах, украинцы бросились на ворота соперника. Вместо этого получили шайбу в свои ворота. А к концу периода – еще одну.

На третий период в Украине произошла замена голкипера. И вышедший на площадку Дьяченко не пропустил. А украинцы начали все больше давить на ворота соперника. Лишь в третьем периоде они нанесли 17 бросков против 6 бросков у соперника. И это дало результат – Мережко забросил в большинстве, а Ворона после этого оформил хет-трик. Каждый из них в этом матче заработал по 4 очка.

Следовательно, игра перешла в овертайм. А уж там успех снова был на стороне сборной Китая. Кейн подхватил шайбу, избежал опеки и нанес удар в угол ворот над Дьяченко.

Украина проигрывает, но набирает очко. И теперь будет готовиться к следующему матчу против Сербии 24 апреля. Другими соперниками сборной Украины в группе есть Эстония, Нидерланды и Япония. Повышение в дивизионе получит только победитель группы.