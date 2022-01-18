Украина проиграла чемпионкам Европы Испании в матче с 7 голами: видео поединка

Женская сборная Украины по футзалу готовится к Евро-2022. Украинки проиграли в товарищеском спарринге сопернику из Испании.

Украина – Испания 0:7

Голы: Гонсалес, 3, Домингос, 15, Гомес, 16, де Паз, 26, 40, Лорес, 27, Сампер, 40

"Сине-желтые" запланировали два товарищеских матча против действующих чемпионок Европы – Испании. Первый поединок в Буче (Киевская область) прошел 18 января.

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Испанским футзалисткам удалось отличиться быстрым голом. Гонсалес классно в падении закрыла прострел с другого фланга. Уже на 3-й минуте счёт встречи стал 0:1 в пользу гостей.

Еще несколько угроз было возле владений Кисловой, но везло украинкам.

Подопечным Олега Шайтанова удалось выбежать в стремительную контратаку. Мяч долетел до Титовой, которая оказалась на острие атаки. Но футзалистка гостей грубо толкнула капитана сборной Украины в спину. Судья показал желтую карточку испанкам и назначил опасный штрафной.

Стандарт принялась выполнять Шульга, но ее мощный удар взяла на себя стенка из игроков гостей.

Комфортное преимущество гостей

Через две минуты испанки забили дважды. Сначала Домингос удвоила преимущество гостей, а уже на следующей минуте Гомес дальним выстрелом забила третий гол в ворота Украины.

В конце первой 20-минутки главный наставник "сине-желтых" сделал некоторые ротации в четверках.

Первая часть игры завершилась поражением "сине-желтых" – 0:3.

Ошибки привели к голам

Шульга продемонстрировала дриблинг, но ее передача не нашла адресата. Соперницы уверенно сыграли в обороне.

На 26 – 27 минутах мяч еще дважды побывал в сетке ворот Украины. Мяч в четвертый раз побывал в украинских владениях после потери Коваленко и ошибки Еременко. Лорес стала автором пятого мяча в ворота Митрофанской – 0:5.

После экватора второй части игры защищать украинские ворота стала опытная Сагайдачная.

Кордона проверила на бдительность Сагайдачную. Виктория показала свой класс на линии ворот.

Концовка была за испанками

За две минуты до завершения матча Шульга красиво обыграла покровительницу и мощно пробила в дальний угол. Мяч пролетел мимо ворот. Очень остро было возле владений Испании.

Шестой гол в ворота Сагайдачной после ошибки Еременко на собственной части площадки забила Сампер – 0:6.

Дичко имела возможность отквитать один гол, но мяч пролетел мимо ворот. На 40-й минуте точку во встрече поставила де Паз.

Украина разгромно уступила дома Испании со счётом 0:7.

Второй спарринг против Испании состоится 19 января.

Украина – Испания: смотрите полный матч