Украина приняла участие в церемонии открытия Паралимпиады в Пекине: яркие фото

В пятницу, 4 марта, прошла официальная церемония открытия зимних Паралимпийских игр в Пекине. Украинская сборная приняла участие в праздничном событии.

Наши герои на церемонии открытия

Украинские паралимпийцы смогли добраться до Китая, где пройдет зимняя Паралимпиада-2022. "Сине-желтый" флаг развевался во время церемонии открытия, которая проходила на Пекинском национальном стадионе, сообщает 24 канал.

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24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на украинскую территорию. После чего выступление паралимпийцев в Пекине было под вопросом.

Однако наши спортсмены нашли в себе силы, чтобы улететь в Пекин и достойно представить Украину на Играх. Ждем от украинцев наград, чтобы украинский гимн звучал не только на весь Китай, но и на весь мир.

Их награды принесут украинцам немного положительных эмоций во время войны.

Сборная Украины представлена ​​29 спортсменами, среди которых 20 паралимпийцев и 9 гайдов.

Паралимпиада-2022 продлится до 13 марта.



Украина в Пекине / Фото Getty Images



Паралимпийская сборная Украины / Фото Getty Images



Украина на церемонии открытия / Фото Getty Images